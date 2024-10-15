İstanbul'da seyir halindeki araç alev alarak patladı! O anlar kamerada
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ekim 2024 01:18 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 01:20
İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Alevlere teslim olan araçta patlama meydana geldi. O anlar kameraya anbean yansıdı.
İstanbul'da akşam saatlerinde Başakşehir Olimpiyat Stadı yolunda bir araçta yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Aracı yol kenarına çeken sürücü, yangın tüpüyle müdahale etmeye başladı. Ancak bir anda alev alan araçta patlama meydana geldi.
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev alev yanan araç söndürüldü.
Yangın nedeniyle yol trafiğe tamamen kapanırken, araç hurdaya döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Neyse ki kimse zarar görmemiş gibi görünüyor ama ne kadar korkutucu bir olaymış ya bu videoyu izledim kendim bile korktum.