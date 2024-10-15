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İstanbul'da seyir halindeki araç alev alarak patladı! O anlar kamerada

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ekim 2024 01:18 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 01:20

İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Alevlere teslim olan araçta patlama meydana geldi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

İstanbul​'da akşam saatlerinde Başakşehir Olimpiyat Stadı yolunda bir araçta yangın​ meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Aracı yol kenarına çeken sürücü, yangın tüpüyle müdahale etmeye başladı. Ancak bir anda alev alan araçta patlama​ meydana geldi.

İstanbul'da seyir halindeki araç alev alarak patladı! O anlar kamerada - 1. Resim

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev alev yanan araç​ söndürüldü.

Yangın nedeniyle yol trafiğe tamamen kapanırken, araç hurdaya döndü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Elif15 Ekim 2024 01:25

Neyse ki kimse zarar görmemiş gibi görünüyor ama ne kadar korkutucu bir olaymış ya bu videoyu izledim kendim bile korktum.

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