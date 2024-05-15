İzmir'de balkonda dehşet! Sokaktan geçenlerle tartışınca ateş açtılar

15 May 2024 04:10 - Güncelleme : 15 May 2024 04:11

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokaktaki kişilerle tartışan balkondaki vatandaş silahlı saldırıya uğradı.

Saat 23.30 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi 1629/4 Sokak'ta meydana gelen olayda evinin balkonunda bulunan Orhan Ö. ile sokaktan geçen kişiler arasında tartışma yaşandı. Yaşanan laf dalaşının ardından sokakta bulunan kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. Vücuduna mermi isabet eden üç çocuk babası Orhan Ö., yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Karnına isabet eden mermiyle yaralanan Orhan Ö., ağabeyi S.Ö. tarafından otomobille Bayraklı Şehir Hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Orhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.