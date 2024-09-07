Kaçak deve kuşunun macerası Kilis sınırında bitti!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

07 Eylül 2024 20:45 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 20:46

Sınırdan bu defa deve kuşu geçti. Kilis’te sınırın ötesinden gelen sürpriz misafir, paniğe neden oldu!. Sahipsiz deve kuşunu yakalamak için başlatılan operasyon başarılı oldu. Sınırdaki olay hem güldürdü hem de düşündürdü…

Kilis'te, Suriye'den sınırı geçerek geldiği tahmin edilen sahipsiz deve kuşu, ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanarak koruma altına alındı. Olay, Kilis'in Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Akçabağlar Köyü kırsalında meydana geldi. HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM EDİLDİ Köylüler tarafından fark edilen deve kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube ekipleri tarafından güvenli şekilde yakalandı. Suriye'den kaçtığı tahmin edilen deve kuşu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi. KORUAM ALTINA ALINDI Yorgun düşen deve kuşu, yapılan kontrollerin ardından hayvanat bahçesinde koruma altına alındı. İlgili Haberler Eskişehir’de heyecanlandıran keşif! Bugüne kadar ilk örnek: 5 bin 200 yıl önce bilinçli gömmüşler Sakarya'nın gizli cennetinde büyüleyici gün batımı: Manzarası hayran bıraktı!