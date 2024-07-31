Kadın sürücü dehşet saçtı! Aniden markete daldı, ortalık savaş alanına döndü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Temmuz 2024 14:51 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:58
Muğla Milas'ta bir kadın sürücü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kullandığı otomobili park etmek isteyen sürücü, aracın kontrolünü kaybederek bir kişiye ve yerde yatan köpeğe çarparak markete daldı. Savaş alanına dönen marketin içerisindeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir marketin önüne alışveriş yapmak için park etmeye çalışan kadın sürücü, aracının kontrolünü kaybederek birden hızlanıp bir kişiye ve yerde yatan bir köpeğe çarparak büyük bir gürültü ile markete daldı.
Market içerisindeki çalışanların ve müşterilerin büyük panik yaşadığı olayda bir kişi yaralandı.
KAMERALAR TARAFINDAN ANBEAN KAYDEDİLDİ
Yaşanan olay, marketin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Kameraya yansıyan görüntülerde, market önüne park etmeye çalışan otomobilin birden hızlanarak bir kişiye ve yerde yatan köpeğe çarpıp markete girmesi ve panik anları yer alıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı