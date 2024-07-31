Kadın sürücü dehşet saçtı! Aniden markete daldı, ortalık savaş alanına döndü

31 Temmuz 2024 14:51 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:58

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir marketin önüne alışveriş yapmak için park etmeye çalışan kadın sürücü, aracının kontrolünü kaybederek birden hızlanıp bir kişiye ve yerde yatan bir köpeğe çarparak büyük bir gürültü ile markete daldı.

Market içerisindeki çalışanların ve müşterilerin büyük panik yaşadığı olayda bir kişi yaralandı.

KAMERALAR TARAFINDAN ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yaşanan olay, marketin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Kameraya yansıyan görüntülerde, market önüne park etmeye çalışan otomobilin birden hızlanarak bir kişiye ve yerde yatan köpeğe çarpıp markete girmesi ve panik anları yer alıyor.