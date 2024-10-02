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Kayıp kız çocuğu Berfin'den haber var! Her yerde aranıyordu

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ekim 2024 07:05 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 07:06
Kayıp kız çocuğu Berfin&#039;den haber var! Her yerde aranıyordu

Siirt'te ailesinin kayıp ilanı verdiği 13 yaşındaki Berfin'den saatler sonra iyi haber geldi. Ekiplerin bulmak için seferber olduğu Berfin sonunda bulundu.

Siirt​'te ailesinin kendisinden haber alamadığı için kayıp​ başvurusu yaptığı Berfin fıstık bahçesinde bulundu. 13 yaşındaki Berfin Tuzkuyu köyündeki evinden tam 5 kilometre ötede bulundu.

Merkezde yaşayan aile kızlarından haber alamayınca jandarmaya başvurmuştu. Olay yerine Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp kızın bulunması için bölgede geniş çaplı arama yaptı.
Çocuk, arama çalışmaları sonucunda köyden 5 kilometre uzaklıkta bulunan fıstık bahçelerinde bulundu. Sağlık durumu iyi olan kız çocuğu ailesine teslim edildi.

Kayıp kız çocuğu Berfin'den haber var! Her yerde aranıyordu - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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