Keçiler sporda! Ankara'da renkli etkinlik

Ankara’da cüce keçiler spor yapan vatandaşlara eşlik etti. Etkinlikte spor yapanlar, cüce keçilerle vakit geçirerek renkli görüntüler oluşturdu.

‘’HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM’’

Spor etkinliğine cüce keçilerle vakit geçirmek ve onları sevmek için katıldığını ifade eden Naz Özbek, "Arkadaşım keçileri severek spor yapılan bir etkinlik olduğunu söyledi ama ben spor için değil, keçileri sevmek için geldim. Keçiler çok tatlılar, hayvanları çok seviyorum. Ankara'da, şehir hayatının içinde hayvanlarla bir arada olabileceğimiz pek yerler yok. O yüzden burası çok hoşuma gitti" dedi.

‘’BİZE TERAPİ GİBİ GELDİLER’’

Spor yaparken cüce keçilerle etkileşimlerinin kendilerine iyi geldiğini aktaran fitness eğitmeni Yağmur Çakmak, "Cüce keçiler, her hayvanda olduğu gibi bize terapi gibi geldi. Biz de burada onlarla tanıştığımızda kendimizi çok iyi hissettik. Bu hissi hepinizin tatmasını çok isteriz. Cüce keçiler, biz spor yaparken alanımıza geliyorlar, bizimle ilgileniyorlar. Onlar da bizimle sosyalleşmek istiyorlar" diye konuştu.

‘’RUHA VE STRESE İYİ GELİYORLAR’’

Cüce keçi çiftliği işletme sahibi Murat Özgüda, çiftlikte cüce keçilerle ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkanı sunduklarını belirterek, "İki keçiyle başladığımız çiftliğimizde, 90 adet keçiye ulaştık. Keyifli bir şekilde devam ediyoruz. Ankara'nın kalabalığından, stresinden uzaklaşmak isteyenleri çiftliğimizde ağırlıyoruz. Keçiler ruha ve strese inanılmaz iyi geliyorlar. Çok güzel bir etkinliğimiz oldu" şeklinde konuştu.

‘’ETKİNLİK ÇOK HOŞUMUZA GİTTİ’’

Cüce keçilerle vakit geçirdiği için stres attığını vurgulayan Ekinsu Çeri, "Keçiler birbirinden güzeller. Isırırlar diye çok korkmuştuk ama heyecanımızla beraber bunu yendik. Burada olmak, hocalarımızla bu etkinliğe katılmak gerçekten çok hoşumuza gitti. Hayvanlarla iç içe olmak beni çok rahatlattı" dedi.

