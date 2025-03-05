Kedi ve köpek sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Uygulama değişti, süre uzatıldı

Evcil hayvan sahipleri için getirilen mikroçip zorunluluğunda değişikliğe gidildi. Daha önce sona eren mikroçip takma süresi 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı ve kayıp veya ölen hayvanlar için bildirim yapma zorunluluğu getirildi. Ayrıca mikroçipin uygulama bölgeleri de değişti. Yeni düzenlemeyle birlikte, tüm kedi ve köpek sahipleri hayvanlarını kayıt altına almakla yükümlü olacak ve bu kurallara uymayanlar yaptırımlarla karşılaşabilecek. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan detaylar...

Resmi Gazete'de 5 Mart Çarşamba günü karara göre kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesiyle ilgili yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, tüm kedi ve köpek sahipleri, her yaştaki hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar kimliklendirerek kayıt altına aldırmak zorunda olacak. Daha önce 2022 yılında sona eren mikroçiplendirme zorunluluğu, yapılan değişiklikle yeniden uzatıldı.

HAYVAN BAKIMEVLERİ İÇİN YENİ TANIMLAMA

Yönetmelikte ayrıca “barınak” ifadesi “hayvan bakımevi” olarak değiştirildi. Bu düzenleme, hayvan hakları yasasının yürürlüğe girmesiyle barınakların, yerel yönetimlerce “hayvan bakımevi” olarak yeniden tanımlanmasına uygun hale getirilmesi amacıyla yapıldı.

MİKROÇİP UYGULAMA BÖLGELERİ GENİŞLETİLDİ

Yönetmelikle birlikte mikroçiplerin uygulanabileceği alanlar genişletildi. Daha önce kürek kemikleri arasına veya sol tarafta boyun bölgesine yerleştirilen mikroçipler, artık genetik yatkınlığı olan ırklarda sağ arka bacak, sol arka bacak veya sternum bölgesine de uygulanabilecek.

SAHİPSİZ HAYVANLARIN SAHİPLENDİRİLME SÜRECİ DÜZENLENDİ

Yeni yönetmelikle, sahipsiz hayvanların sahiplenme süreci daha net hale getirildi. Hayvan bakımevlerinden sahiplendirilen hayvanlar için “sahipsiz hayvan edinme formu” düzenlenecek ve sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde hayvan pasaportu çıkarılarak veri tabanına kaydedilecek. Bakanlık, gerektiğinde hayvan sahiplerinden ek bilgi ve belge talep edebilecek.

EVCİL HAYVANLARIN KAYIP VE ÖLÜM BİLDİRİMİ İÇİN SÜRE GETİRİLDİ

Yönetmelikle birlikte kayıtlı ev hayvanlarının kaybolması veya ölmesi durumunda, yetkililere bildirim zorunluluğu getirildi. Buna göre:

-Evcil hayvan ölümü durumunda, 30 gün içinde il/ilçe müdürlüğüne bildirim yapılması gerekecek.

-Hayvan kaybolduğunda ise, en geç 7 gün içinde yetkililere bilgi verilmesi zorunlu olacak.

Bu bildirimler, yetkili veteriner hekim veya il/ilçe müdürlüğündeki veteriner sağlık teknisyeni tarafından veri tabanına işlenecek.

MİKROÇİP ZORUNLULUĞU İÇİN YENİ TARİH

Yeni yönetmeliğe göre, tüm kedi ve köpek sahipleri, 31 Aralık 2025’e kadar evcil hayvanlarını kimliklendirerek kayıt altına almak zorunda olacak. Hayvan sahipleri, başvurularını il/ilçe tarım müdürlüklerine veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurumlara yapabilecek.

YENİ YÖNETMELİK NE GETİRİYOR?

Kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi için süre 2025 sonuna kadar uzatıldı.

Hayvan barınakları, “hayvan bakımevi” olarak tanımlandı.

Mikroçip uygulama alanları genişletildi.

Sahipsiz hayvanların sahiplendirilme süreci düzenlendi.

Evcil hayvanların kayıp ve ölüm bildirimleri için zorunlu süreler getirildi.