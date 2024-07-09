Kene kâbusunu bitirecek önemli gelişme! Çareyi Türk bilim insanları buldu

TÜRKOVAC'I GELİŞTİRMİŞLERDİ

Uzun olmayan bir süre içerisinde aşıyı insanlığa kazandıracaklarını dile getiren Rektör Altun, "Bilim dünyasında yeni araştırmalar, yeni buluşlar devam etmek zorunda. Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüsü ateşli hastalığı, bizim halk arasında ifade ettiğimiz kene ısırmasıdır.

Aykut hocamız bununla ilgili çalışmalarını belirli bir noktaya getirmişken koronavirüs sürecinde ara vermek suretiyle Türkovac aşısı için bütün enerjisini yoğunlaştırdı." dedi.

Eski araştırmanın da devam ettiğini belirten Altun, KKKA aşısının tamamlandığını duyurdu.

'İNSANLIĞA KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ'

"Birinci FAZ için de gerekli çalışmalar tamamlanmış durumda. Dünyada bu manada Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüsü ile ilgili birinci FAZ aşamasını tamamlamış ilk aşı olarak geçiyor." ifadelerini kullanan Altun, "Bununla ilgili de elde edilecek sonuçların değerlendirilmesinden sonra ikinci FAZ aşamasında da çalışmalarımızı devam ettirmiş olacağız. Bu süreçler normal seyrinde gittiğinde çok uzun olmayan zaman diliminde bu aşıyı da başta ülkemize ve insanlığa kazandırmış olacağız." diye konuştu.

FAZ-2 çalışmalarının gönüllüler üzerinde devam edeceğini kaydeden Altun, aşıların insanlar üzerinde deneneceğini aktardı.

"İkinci FAZ'da gönüllü sayısının biraz daha artması gerekiyor. Onların gönüllü olarak aşının incelenmesi sürecine dahil olması gerekecek." diye konuşan Altun, şöyle devam etti:

SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

"Bunun tabi biraz zorlukları var. Çünkü kene ısırmasına bağlı gelişebilecek süreçlerde bu FAZ çalışması devam edecek. Bu da bizim için sayı çok az olduğundan dolayı dezavantaj olarak gözükmekle birlikte bu çalışmalarda aşının özellikle kene ısırmasından sonra yaşanan kanla ilgili rahatsızlıkların tedavi süreçlerinde hangi sonuçları elde ettiğimizi de ikinci FAZ'la birlikte görmüş olacağız. Elde edilecek sonuçlara göre de üçüncü FAZ ve seri üretimiyle birlikte hayata geçmesi gündeme gelmiş olacak."