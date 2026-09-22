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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 18:08

Kırıkkale’de öğrenci hareketliliğinde dev uyuşturucu operasyonu: 12 milyon liralık sentetik hap ele geçirildi

Kırıkkale'de üniversite öğrencilerinin kente dönüşüyle başlayan hareketlilik döneminde narkotik polisince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 12 milyon lira olan 107 bin 200 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 18:08

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte üniversite öğrencilerinin kente dönmesi ve nüfus hareketliliğinin artması üzerine ekipler, kent genelindeki saha çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar kapsamında S.B., B.C., S.Ş., G.Ö., S.B.K. ve S.O.D.'nin bulunduğu iki farklı araç durdurularak arama yapıldı. Araçlarda 107 bin 200 adet sentetik hap ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon lira olduğu değerlendirilen haplara el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale’de öğrenci hareketliliğinde dev uyuşturucu operasyonu: 12 milyon liralık sentetik hap ele geçirildi


Kent genelinde, özellikle nüfus hareketliliğinin arttığı bölgelerde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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ETİKETLER
#Kırıkkale
#uyuşturucu ticareti
#Sentetik Hap
#Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı
#İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi
#Gündem
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