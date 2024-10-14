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Kırıkkale'de tekstil fabrikası yandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ekim 2024 02:57 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 03:00

Kırıkkale'de bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kırıkkale'de Yeni Mahalle'deki Mermerciler Sitesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında gece saatlerinde yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kırıkkale'de tekstil fabrikası yandı - 1. Resim

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak alevlerin çevredeki diğer iş yerlerine sıçraması önlendi. Yangın sonucunda ciddi maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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