Kontrolden çıkıp bariyerlere girdi: 70 metre sürüklenen motokurye hayatını kaybetti
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Eylül 2024 05:45 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 05:51
Bursa'da kontrolden çıkan motokurye bariyerlere girdi. Yaklaşık 70 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Paşaçiftliği mevkiinde saat 02.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokuryelik yapan 25 yaşındaki Murat Erkılıç, Nilüfer ilçesinden yola çıktı. Paşaçiftliği mevkiine gelen sürücü, burada kontrolden çıkıp bariyere çarptı.
KASK TAKMAMASI HAYATINA MAL OLDU
Yaklaşık 70 metre sürüklenen ve kask takmadığı öğrenilen Erkılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. Gencin cenazesi ise ilk incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Morgu'na sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı