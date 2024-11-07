Malezya Başbakanı Fatih Kütüphanelerini gezdi! Heyet kütüphaneye övgüler dizdi

07 Kasım 2024 15:22 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:23

Malezya Penang Eyaleti Başbakanı Yeow, Türkiye ziyaretleri kapsamında İstanbul'da Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'la buluştu. Fatih Kütüphanelerini gezen Başbakan Chow Kon Yeow, kütüphaneye övgüler dizdi.

Malezya’nın en gelişmiş ve güçlü ekonomilerinden birine sahip olan Penang Eyaleti Başbakanı Chow Kon Yeow ve beraberindeki heyet Fatih Kütüphanelerini ziyaret etti. Kütüphaneleri ve sergiyi gezen Yeow öğrencilerle de sohbet ederek, kütüphaneleri oldukça beğendiklerini belirtti ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ı tebrik etti.

Heyeti karşılayan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Nusret Çolpan Sanat Galerisinde yer alan “Dört Element Bir Gönül; Yolculuk” sergisini gezdirdi.

Turan, “Penang Eyaleti Başbakanı Sn. Yeow ve beraberindeki heyetimizi misafir ettik. Başta bir marka haline gelen Fatih Kütüphaneleri olmak üzere kültürel miras alanındaki çalışmalarımızı paylaştık. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.