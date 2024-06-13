Markette yılan paniği! Yaşlı kadının tepkisi güldürdü: Anam ne güzel tuttu

13 Haziran 2024 01:17 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 01:18

Düzce'nin Aydınpınar köyünde bir markette yılan paniği yaşandı.

Alınan bilgilere göre bir market içerisinde yılan gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerinde bölgeye gelen ekipler, içecek dolabının altına saklanan yılanı bulunduğu yerden çıkarttı.

'YEĞENİM KAÇ METRE BU?'

Yılanı eline alan itfaiye personeli ile diyaloğa giren yaşlı kadın, “Yeğenim kaç metre bu? 2 metre var mı? Yeğenim zehirli değil mi bu? Öldürecek misin bunu? Anam bu çocuk bunu ne güzel tuttu” ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekipleri yılanı ormana getirerek yaşam alanına götürdü.