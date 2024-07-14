Mersin ve Erzurum’da feci kaza: 22 yaralı var!

14 Temmuz 2024 19:30 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 19:34

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Niğde’den Mersin istikametine giden ve içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu İ.G yönetimindeki 31 AEC 262 plakalı servis aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Damlama mevkiinde yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

Kazada araç içerisinde sıkışan bir işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 12 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla yakındaki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

ERZURUM'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Aşkale'nin Tepebaşı mevkiinde zincirleme trafik kazası yasandı. Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halindeki 34 GM 4024 plakalı otomobil, yağan Tepebaşı mevkiine geldiği esnada yağan yağmur ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda dönmeye başladı, akabinde yine yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

KAYGAN ZEMİN KAZAYA NEDEN OLDU

Otomobilin arkasında seyreden 31 B 6443 plakalı tır, kaza yapan otomobile çarpamamak için kayganlaşan yolda güçlükle durabildi. 05 RA 100 plakalı otomobil de duramayarak tıra arkadan çarptı. Olay yerine gelen ilçe trafik ekipleri yol kontrolünü sağladığı esnada bir diğer otomobil ise kayarak hem refüje hem de yandaki hafif ticari araca çarptı.

Yaşanan zincirleme trafik kazasında büyük çapta maddi hasar olurken, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans gelerek yaralıları önce Aşkale ilçe Devlet Hastanesine, buradan da Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, Aşkale ilçesinde Tepebaşı mevkiinde son bir haftada üçüncü zincirleme trafik kazası meydana geldi. Vatandaşlar bölgede tedbir alınmasını istedi.