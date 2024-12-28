Mersin'de korkunç olay! Eşini ve sevgilisini dükkana kilitleyip dehşeti yaşattı

28 Aralık 2024 08:08 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 08:17

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan tantuni dükkanı işleten 41 yaşındaki Ömer K., resmi nikahlı eşi Ferhan K. ve birlikte yaşadığı sevgilisi Mehtap K'ya aralarında çıkan bir tartışma sonrası dehşeti yaşattı. Önce darp edip sonra kadınları bıçaklayan cani adamın jandarmanın ikna etmesi sonucu elindeki bıçağı ve kadını bıraktı. İşte korkunç olayın tüm detayları...

Mersin'de yaşanan korkunç olayda 41 yaşındaki Ömer K., henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası hem nikahlı eşi 37 yaşındaki Ferhan K.'yi hem de 39 yaşındaki sevgilisi Mehtap K.'yi dükkana kilitleyip darp etmeye başladı. Kadınlara korku dolu anlar yaşatan cani adam Mehtap K.'yı darp ettikten sonra bacak ve kalçasından bıçakla yaraladı. Eşi Ferhan K.'yı de darp ettikten sonra bacağından yaraladı. Kadınlar kanlar içerinde yer kalırken ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Jandarmanın geldiğini gören Ömer K., boğazına bıçak dayadığı Mehtap K'yı bir süre rehin aldı. Kanlar içerisinde kalarak kâbusu yaşayan Mehtap K.'nin çığlık çığlığa kaldığı o anlarda jandarma ekipleri Ömer K.'yi ikna etmeye çalıştı. Ölüm tehditlerinde bulunan Ömer K. jandarmanın dakikalar süren ikna çabasının ardından bıçağı bırakınca gözaltına alındı.

4 SUÇTAN TUTUKLANDI

Kabusu yaşayan Mehtap K. ve Ferhan K. hastaneye kaldırıldı. Ömer K. ise sevk edildiği adli makamlarca "Silahla Tehdit", "Silahla Kasten Yaralama", "Eşe Karşı Şiddet" ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.