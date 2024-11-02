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Mide bulandıran olay! Hastasını taciz eden doktor tutuklandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Kasım 2024 02:27 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 02:30
Mide bulandıran olay! Hastasını taciz eden doktor tutuklandı

Bursa'da bir cildiye doktorunun, hastasını taciz ettiği iddia edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Gözaltına alınan doktor çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Zeynep O. isimli şahıs sosyal medya hesaplarından bir doktorla ilgili taciz​ iddiası ortaya attı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İnegöl'de bir doktorla ilgili birçok kadının beyanıyla taciz soruşturması başlatılıyor. Dava sürecini etkilememesi adına isim ve hastane bilgisi veremiyoruz ancak böyle bir olay yaşamış arkadaşlarımız bana ulaşabilir mi" dedi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyadaki şikayetler üzerine harekete geçen İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Uzman Doktor​ M.A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Alınan ifadesinin ardından M.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doktorun iddiaları kabul etmediği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
inegöltacizdoktor

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