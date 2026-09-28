Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında kurulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu bugün ikinci kez toplandı. Kritik toplantıya Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti.

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HABERİN ÖZETİ Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplandı Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında kurulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı. Kurul, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında oluşturulmuştur. Toplantı Beştepe'de gerçekleştirildi.

TOPLANTIDAN SONRA YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Toplatı akabinde yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7595 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Millî Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet YILMAZ’ın başkanlığında Kurul üyelerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirmiştir.

Kurul toplantısında;

- Yürütülen süreç kapsamında Kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmış,

- 7595 sayılı Kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek Kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetler ile ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmış,

- Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli Alt Komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.

Kurul, üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle; Kanunun ruhuna ve Devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Hakkı Susmaz, MİT Başkanı sayın İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Sayın Okay Memiş katıldı.