Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 13:11

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplandı

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıya Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ve MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın dahil olmak üzere birçok isim katıldı. İşte toplantıdan sonra yapılan o açıklama...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 13:11

Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında kurulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu bugün ikinci kez toplandı. Kritik toplantıya Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık etti.

HABERİN ÖZETİ

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplandı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında kurulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci kez toplandı.
Toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı.
Kurul, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında oluşturulmuştur.
Toplantı Beştepe'de gerçekleştirildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplandı

TOPLANTIDAN SONRA YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI 

Toplatı akabinde yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
"7595 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Millî Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet YILMAZ’ın başkanlığında Kurul üyelerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirmiştir.

Kurul toplantısında;

- Yürütülen süreç kapsamında Kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmış,

- 7595 sayılı Kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek Kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetler ile ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmış,

- Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli Alt Komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.

Kurul, üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle; Kanunun ruhuna ve Devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir.

 

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Adalet Bakanı Sayın , İçişleri Bakanı Sayın , Milli Savunma Bakanı Sayın , Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Hakkı Susmaz, MİT Başkanı sayın İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Sayın Okay Memiş katıldı. 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kabine bugün toplanıyor: Fon soruşturması dahil masada kritik başlıklar var
Fon soruşturmasında 4. dalga operasyon: 8 kişi gözaltında
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Akın Gürlek
#mustafa çiftçi
#Cevdet Yılmaz
#yaşar güler
#Milli Dayanışma Ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.