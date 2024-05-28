Milli Savunma Bakanlığı 'sızma harekatı' görüntülerini paylaştı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 May 2024 18:51 - Güncelleme : 28 May 2024 18:52
MSB tarafından, Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin askeri uçakla EFES tatbikatı için sızma harekatı görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatı kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "sızma harekatı"nın videosunu paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından "Yüksek irtifa alçak açış" notuyla paylaşılan videoda, Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı personelin, askeri uçakla harekatın gerçekleştirildiği alana paraşütle atlayışına ilişkin görüntülere yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı