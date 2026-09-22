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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 17:07

Necmettin Erbakan anısına hatıra parası basıldı! İşte özelliği ve fiyatı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, merhum Başbakan Necmettin Erbakan adına hatıra parası bastı. Satışa sunulan hatır parasının üzerinde Erbakan'ın zihnî mirasına atıfta bulunan sözlerine de yer verildi. Peki hatıra parasının özelliği ve fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Necmettin Erbakan anısına hatıra parası basıldı! İşte özelliği ve fiyatı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 17:07

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, “Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasete Katkı Sağlayanlar” serisi kapsamında merhum Başbakan adına basılan gümüş hatıra parayı satışa sundu.

Necmettin Erbakan anısına hatıra parası basıldı! İşte özelliği ve fiyatı

Hatıra paranın, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak’taki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Mağazası ile kurumun resmi e-mağaza platformu üzerinden temin edilebileceği belirtildi.

Necmettin Erbakan anısına hatıra parası basıldı! İşte özelliği ve fiyatı

SATIŞINDA ÖZEL DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Açıklamada, koleksiyonerler ve vatandaşların yoğun ilgisi göz önüne alınarak satış koşullarında özel düzenlemeye gidildiği aktarıldı. 

Necmettin Erbakan anısına hatıra parası basıldı! İşte özelliği ve fiyatı

KİŞİ BAŞI 1 ADETLE SINIRLI

Hatıra paranın satış miktarının, piyasaya çıktığı günden itibaren bir ay boyunca kişi başına 1 adet ile sınırlandırıldığı kaydedildi.

Necmettin Erbakan anısına hatıra parası basıldı! İşte özelliği ve fiyatı

ERBAKAN'IN SÖZLERİ YER VERİLDİ

Hatıra parasının tasarımında Necmettin Erbakan'ın zihnî mirasına atıfta bulunan "Her şey hayalle başlar. Bunun temelinde inanç yatar. İnanırsanız başarırsınız" sözüne yer verildi.

Necmettin Erbakan anısına hatıra parası basıldı! İşte özelliği ve fiyatı

ÖZELLİKLER VE FİYAT DETAYLARI

Gümüş metalden imal edilen ve proof (mat/parlak) baskı kalitesiyle hazırlanan hatıra paranın teknik detayları ve satış şartları şu şekilde açıklandı:

  • Metal: Gümüş
  • Nominal Değer: 20 Türk Lirası
  • Satış Fiyatı: 5.250 TL
  • Çap: 38,61 mm
  • Ağırlık: 31,10 gram (+ %1)
  • Kenar: Tırtıllı
  • Baskı Türü: Proof (Mat / Parlak)
  • Maksimum Baskı Miktarı: 3.000 adet
  • Maksimum Satış Miktarı: 2.965 adet
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ETİKETLER
#Beşiktaş
#necmettin erbakan
#Hatıra Para
#Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
#Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasete Katkı Sağlayanlar
#Gündem
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