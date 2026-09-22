Necmettin Erbakan anısına hatıra parası basıldı! İşte özelliği ve fiyatı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, “Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasete Katkı Sağlayanlar” serisi kapsamında merhum Başbakan Necmettin Erbakan adına basılan gümüş hatıra parayı satışa sundu.

Hatıra paranın, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak’taki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Mağazası ile kurumun resmi e-mağaza platformu üzerinden temin edilebileceği belirtildi.

SATIŞINDA ÖZEL DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Açıklamada, koleksiyonerler ve vatandaşların yoğun ilgisi göz önüne alınarak satış koşullarında özel düzenlemeye gidildiği aktarıldı.

KİŞİ BAŞI 1 ADETLE SINIRLI

Hatıra paranın satış miktarının, piyasaya çıktığı günden itibaren bir ay boyunca kişi başına 1 adet ile sınırlandırıldığı kaydedildi.

ERBAKAN'IN SÖZLERİ YER VERİLDİ

Hatıra parasının tasarımında Necmettin Erbakan'ın zihnî mirasına atıfta bulunan "Her şey hayalle başlar. Bunun temelinde inanç yatar. İnanırsanız başarırsınız" sözüne yer verildi.

ÖZELLİKLER VE FİYAT DETAYLARI

Gümüş metalden imal edilen ve proof (mat/parlak) baskı kalitesiyle hazırlanan hatıra paranın teknik detayları ve satış şartları şu şekilde açıklandı: