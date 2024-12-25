Otoparkta öldürülmüştü! Bora Engin'in ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

25 Aralık 2024 15:21 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:25

Büyükçekmece'de meydana gelen korkunç olayda 42 yaşındaki Bora Engin apartmanın otoparkında ölü olarak bulundu.Engin'in aralarında husumet bulunan apartman yöneticisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Şüphelinin evinden 1 adet kanlı ayakkabı, yeni yıkanmış kıyafet ile şüpheli ve şüphelinin kardeşi olan S.O. adına bulundurma ruhsatlı toplam 2 adet tabanca ve 1 bulundurma ruhsatlı av tüfeği çıktı.

İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen cinayette 42 yaşındaki Bora Engin otoparkta silahla vurularak öldürüldü. Korkunç olayla ilgili apartman yöneticisi gözaltına alınırken olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

APARTMAN YÖNETİCİSİYLE ARALARINDA HUSUMET VARDI

Polisin yaptığı çalışmada Engin'in ikametinin bulunduğu binanın yöneticisi olan şüpheli M.N.O. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin Bora Engin'den yaklaşık 2 ay önce şikayetçi olduğu, tehdit ve hakaret suçundan mahkemelik oldukları, şikayetle ilgili herhangi bir tedbir kararının alınmadığı tespit edildi.

ARACINDA KAN LEKELERİ BULUNDU

Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet kanlı ayakkabı, yeni yıkanmış kıyafet ile şüpheli ve şüphelinin kardeşi olan S.O. adına bulundurma ruhsatlı toplam 2 adet Sarsılmaz marka 9 mm tabanca ve 1 bulundurma ruhsatlı av tüfeği elde edildi.

Ayrıca şüpheli şahsın aracında kan lekeleri olduğu anlaşıldı. M.N.O.'nun ifadesinde, yönetici olması sebebiyle konuyu duyarak otoparka indiğini, konu ile herhangi bir ilgisinin olmadığını, cesedin yanına inmesi sebebiyle ayakkabısına kan bulaştığını belirttiği öğrenildi. Şüpheli şahıs Cinayet Büro Amirliği'nde biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.