Palu Belediye Başkanı hangi partiden? Muhammet Septioğlu hangi partili?

Palu Belediye Başkanı hangi partiden? Elazığ'ın Palu ilçesinde gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçiminde Muhammet Septioğlu, 3 bin 77 oy alarak yüzde 58,77 oy oranıyla Palu Belediye Başkanı seçilmişti. Peki, Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu hangi partiden?

PALU BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) aday oldu. Septioğlu, seçimlerde 3 bin 77 oy alarak yüzde 58,77 oy oranına ulaştı ve Palu Belediye Başkanı seçildi.

Palu'daki seçimde ikinci sırada AK Parti adayı Vahdettin Demirtaş yer aldı. Demirtaş, 1.928 oy ve yüzde 36,82 oy oranıyla seçimi tamamladı. Böylece Muhammet Septioğlu, en yakın rakibine 1.149 oy fark atarak belediye başkanlığını kazandı.

MUHAMMET SEPTİOĞLU HANGİ PARTİDEN SEÇİLDİ?

Muhammet Septioğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi adayı olarak Palu Belediye Başkanlığı için yarıştı. Seçim sonucunda 3.077 oy alan Septioğlu, geçerli oyların yüzde 58,77'sini elde etti.

Palu Belediye Başkanlığı seçiminde toplam 5.661 oy kullanılırken, bunların 5.235'i geçerli oy olarak kayıtlara geçti. Septioğlu'nun ardından AK Parti adayı Vahdettin Demirtaş yüzde 36,82 oy oranıyla ikinci oldu.

PALU 2024 BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Palu Belediye Başkanlığı için yarışan adayların oy dağılımı şöyle oldu:

Muhammet Septioğlu – Yeniden Refah Partisi: 3.077 oy, yüzde 58,77

Vahdettin Demirtaş – AK Parti: 1.928 oy, yüzde 36,82

Hasan Meydanoğlu – Saadet Partisi: 104 oy, yüzde 1,98

Mehmet Şahin – DEM Parti: 52 oy, yüzde 0,99

Memet Yaşar – İYİ Parti: 31 oy, yüzde 0,59

Mehmet Yazar – MHP: 15 oy, yüzde 0,28

Mahir Yılmaz – DEVA Partisi: 12 oy, yüzde 0,22

Furkan Sağman – Zafer Partisi: 7 oy, yüzde 0,13

Güliz Demirelli – BTP: 7 oy, yüzde 0,13

Yunus Tekeli – Milli Yol: 2 oy, yüzde 0,03

Muhammet Septioğlu kaç oy aldı?

Muhammet Septioğlu, 31 Mart 2024 Palu Belediye Başkanlığı seçiminde 3.077 oy aldı. Bu oylarla yüzde 58,77'lik oy oranına ulaştı.

Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu kimdir?

Muhammet Septioğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi'nin Palu Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı. Seçim sonucunda Palu Belediye Başkanı seçilen Septioğlu, ilçenin mevcut belediye başkanıdır.