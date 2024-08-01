Çorum'da parktaki pompalı tüfekle saldırı anı kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

01 Ağustos 2024 11:32 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:33

Çorum'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralı var!

Çorum'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralı var!

Çorum’da dün akşam saatlerinde bir parkta gerçekleşen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Rüstem Eren Parkı’na gelen bir kişi tişörtünün içerisinden çıkardığı pompalı tüfekle parkta oturan Veysel Çalışkan ve Samet B.’ye ateş ediyor.

Zanlı bir süre elinde bulunan pompalı tüfekle olay yerinden kaçıyor. Olay sırasında parkta bulunan insanların yaşadığı korku ve panikte kameralara yansıyor.

Olayın ardından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Veysel Çalışkan hayatını kaybetti.