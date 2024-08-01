Çorum'da parktaki pompalı tüfekle saldırı anı kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ağustos 2024 11:32 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:33
Çorum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği pompalı tüfekli saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Parkta meydana gelen saldırıda 1 kişi de yaralandı. Vatandaşlar saldırı anında korku ve panikle kaçıştı.
Çorum’da dün akşam saatlerinde bir parkta gerçekleşen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Rüstem Eren Parkı’na gelen bir kişi tişörtünün içerisinden çıkardığı pompalı tüfekle parkta oturan Veysel Çalışkan ve Samet B.’ye ateş ediyor.
Zanlı bir süre elinde bulunan pompalı tüfekle olay yerinden kaçıyor. Olay sırasında parkta bulunan insanların yaşadığı korku ve panikte kameralara yansıyor.
Olayın ardından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Veysel Çalışkan hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı