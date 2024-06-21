Pavyon yalanı Eskişehir'i ayağa kaldırdı! Emniyetten açıklama geldi

21 Haziran 2024 08:17 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 08:30

Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia ortalığı karıştırdı. Eskişehir'de yaşadığını öne süren bir sosyal medya kullanıcısı, kentteki bir eğlence mekanında kendisini 'Afet' olarak tanıtan kadın için 4 erkeğin silahlı çatışmaya girdiğini iddia etti.

Çatışmada 1 kişinin de öldüğü bilgisini veren anonim kullanıcı, sonrasında ise kadın zannedilen kişinin erkek olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Söz konusu şahıs, paylaşımında, "Eskişehir’de bir pavyonda 4 kişi, Afet isimli kadın için birbirine girdi. Silahlı çatışma çıktı ve aralarından 1 kişi öldü. Uğruna katil oldukları Afet’in ise Ali Ergüven isimli bir erkek olduğu ortaya çıktı. Kadın taklidi yapıyormuş. Başka ülkede yaşayamam" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI YAPAN ARANIYOR

Çok kısa bir süre içinde 500 binin üzerinde görüntüleme alan paylaşım, gündemin en önemli konuları arasına girerken, Eskişehir'de bahse konu iddianın gerçek olup olmadığı büyük merak uyandırdı.

İddianın ardından harekete geçen polis ise önce olayla ilgili inceleme başlattı. Paylaşımdaki olayın asılsız olduğu tespit edilirken, sosyal medyada paylaşım yapan kişinin kimliğinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

Konuya ilişkin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal mecralarda yayılan paylaşıma göre Eskişehir’de bir eğlence yerinde 4 kişinin birbirine girdiği ve çıkan silahlı çatışma sonucu 1 kişinin öldüğü şeklinde yapılan paylaşımın asılsız anlaşılmış olup, paylaşımı yapan şahsın kimlik tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.