Resmi Gazete'de yayımlandı: Yapay Zekâ Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu! 22 milletvekili görev alacak

16 Ocak 2025 01:44 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 03:06

Meclis'te yapay zeka ile ilgili araştırma komisyonu kuruldu. Komisyonda üye seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre komisyonda 22 milletvekili görev alacak. İşte tüm detaylar...

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı ile birlikte yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonuna üye seçimi yapıldı. Karara göre, 7-8 Ocak tarihlerinde yapılan Genel Kurullar ile 22 üye seçildi. Eski Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez Başkan, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu Başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker Sözcü, Mersin MHP Milletvekili Levent Uysal Katip olarak seçildi. Komisyon üyeleri de şu isimlerden oluştu: İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş,

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam,

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız,

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk,

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan,

Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün,

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin,

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen,

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer,

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre,

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan,

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan,

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi,

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler,

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı,

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan,

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar,

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef. RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYIN İlgili Haberler Sosyal Sigortalar ve GSS'de yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Aile hekimi raporu ücretli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni dönem resmen başladı