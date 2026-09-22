Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 17:48

Salah Yaylası nerede? Salah Yaylası ve oturduğu taş hangi ilçede, nasıl gidilir, gerçek adı nedir?

Mohamed Salah’ın Trabzon gezisi sırasında yaylada çektiği fotoğrafın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından bölge, futbolseverlerin ilgi odağı oldu. Salah’ın fotoğraf çektirdiği nokta ziyaretçi akınına uğrarken, sosyal medyada “Salah Yaylası” olarak anılmaya başlanan bölgenin gerçek adı da merak konusu oldu. Peki Salah Yaylası nerede, hangi ilçede, nasıl gidilir?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Salah Yaylası nerede? Salah Yaylası ve oturduğu taş hangi ilçede, nasıl gidilir, gerçek adı nedir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 17:48

’ın ziyareti sırasında bir yaylada taşın üzerine oturarak verdiği poz, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Fotoğrafın yayılmasının ardından Salah hayranları, dünyaca ünlü futbolcunun fotoğraf çektirdiği noktayı görmek ve aynı pozu vermek için bölgeyi ziyaret etmeye başladı.

Sosyal medyada “Salah Yaylası” adıyla paylaşılmaya başlandı. Salah Yaylası nerede? Salah Yaylası ve oturduğu taş hangi ilçede, nasıl gidilir?

SALAH YAYLASI NEREDE?

Sosyal medyada “Salah Yaylası” olarak anılan bölge, Trabzon’un ilçesindeki Kurtdere Yaylasıdır. Mohamed Salah’ın burada çekilen fotoğrafının ardından yayla, futbolcunun adıyla birlikte anılmaya başladı.

Salah Yaylası nerede? Salah Yaylası ve oturduğu taş hangi ilçede, nasıl gidilir, gerçek adı nedir?

Bölgenin resmî adı “Salah Yaylası” değil, Kurtdere Yaylası olarak biliniyor. “Salah Yaylası” ifadesi, futbolcunun ziyaretinin ardından sosyal medyada yaygınlaşan bir adlandırma olarak kullanılıyor.

SALAH YAYLASI HANGİ İLÇEDE?

Salah’ın fotoğraf çektirdiği yayla Trabzon’un Maçka ilçesinde yer alıyor. Bölge, Trabzon’un doğal güzellikleriyle öne çıkan yaylalarından biri olarak biliniyor.

Salah Yaylası nerede? Salah Yaylası ve oturduğu taş hangi ilçede, nasıl gidilir, gerçek adı nedir?

Salah’ın Trabzon gezisi kapsamında Sümela Manastırı’nı ziyaret ettikten sonra yaylaya gittiği aktarılıyor. Fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte Kurtdere Yaylası, daha geniş bir kitle tarafından tanınmaya başladı.

SALAH YAYLASI'NA NASIL GİDİLİR?

“Salah Yaylası” olarak sosyal medyada gündem olan Kurtdere Yaylası’na Trabzon’un Maçka ilçesi üzerinden ulaşım sağlanıyor.

Salah Yaylası nerede? Salah Yaylası ve oturduğu taş hangi ilçede, nasıl gidilir, gerçek adı nedir?

Salah'ın fotoğraf çektirdiği taş nerede?

Mohamed Salah’ın sosyal medyada büyük ilgi gören fotoğrafında, futbolcunun bir taşın üzerine oturarak manzaraya karşı poz verdiği görülüyor. Fotoğrafın yayılmasının ardından çok sayıda hayranı aynı noktayı ziyaret ederek Salah’ın verdiği pozu tekrarlamaya başladı.

Böylece Kurtdere Yaylası’nda daha önce bölgeyi bilenlerin ziyaret ettiği nokta, Salah’ın fotoğrafıyla birlikte sosyal medyada geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Kurtdere Yaylası'nın adı neden Salah Yaylası oldu?

Salah’ın fotoğrafının ardından sosyal medyada bölge için “Salah Yaylası” ifadesi kullanılmaya başlandı. Hatta futbolcunun fotoğraf çektirdiği noktaya “Salah Yaylası” yazılı bir tabela da götürülerek dikildi.

Ancak bu tabela, yaylanın resmî adının değiştiği anlamına gelmiyor. Bölgenin bilinen ve harita kayıtlarında yer alan adı Kurtdere Yaylası. “Salah Yaylası” ise futbolcunun ziyaretinin ardından ortaya çıkan ve sosyal medyada kullanılan isim olarak öne çıkıyor.

Kurtdere Yaylası Google Haritalar'da kaç puan?

Salah’ın ziyaretinin ardından Kurtdere Yaylası’nın Google Haritalar’daki puanı da merak edilmeye başlandı. Güncel kayıtlarda bölge 4,6 puan ve 96 değerlendirme ile listeleniyor.

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Trabzon
#maçka
#mohamed salah
#Sümela Manastırı
#Kurtdere Yaylası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.