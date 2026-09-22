Salah Yaylası nerede? Salah Yaylası ve oturduğu taş hangi ilçede, nasıl gidilir, gerçek adı nedir?

Mohamed Salah’ın Trabzon ziyareti sırasında bir yaylada taşın üzerine oturarak verdiği poz, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Fotoğrafın yayılmasının ardından Salah hayranları, dünyaca ünlü futbolcunun fotoğraf çektirdiği noktayı görmek ve aynı pozu vermek için bölgeyi ziyaret etmeye başladı.

Sosyal medyada “Salah Yaylası” adıyla paylaşılmaya başlandı. Salah Yaylası nerede? Salah Yaylası ve oturduğu taş hangi ilçede, nasıl gidilir?

SALAH YAYLASI NEREDE?

Sosyal medyada “Salah Yaylası” olarak anılan bölge, Trabzon’un Maçka ilçesindeki Kurtdere Yaylasıdır. Mohamed Salah’ın burada çekilen fotoğrafının ardından yayla, futbolcunun adıyla birlikte anılmaya başladı.

Bölgenin resmî adı “Salah Yaylası” değil, Kurtdere Yaylası olarak biliniyor. “Salah Yaylası” ifadesi, futbolcunun ziyaretinin ardından sosyal medyada yaygınlaşan bir adlandırma olarak kullanılıyor.

SALAH YAYLASI HANGİ İLÇEDE?

Salah’ın fotoğraf çektirdiği yayla Trabzon’un Maçka ilçesinde yer alıyor. Bölge, Trabzon’un doğal güzellikleriyle öne çıkan yaylalarından biri olarak biliniyor.

Salah’ın Trabzon gezisi kapsamında Sümela Manastırı’nı ziyaret ettikten sonra yaylaya gittiği aktarılıyor. Fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte Kurtdere Yaylası, daha geniş bir kitle tarafından tanınmaya başladı.

SALAH YAYLASI'NA NASIL GİDİLİR?

“Salah Yaylası” olarak sosyal medyada gündem olan Kurtdere Yaylası’na Trabzon’un Maçka ilçesi üzerinden ulaşım sağlanıyor.

Salah'ın fotoğraf çektirdiği taş nerede?

Mohamed Salah’ın sosyal medyada büyük ilgi gören fotoğrafında, futbolcunun bir taşın üzerine oturarak manzaraya karşı poz verdiği görülüyor. Fotoğrafın yayılmasının ardından çok sayıda hayranı aynı noktayı ziyaret ederek Salah’ın verdiği pozu tekrarlamaya başladı.

Böylece Kurtdere Yaylası’nda daha önce bölgeyi bilenlerin ziyaret ettiği nokta, Salah’ın fotoğrafıyla birlikte sosyal medyada geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Kurtdere Yaylası'nın adı neden Salah Yaylası oldu?

Salah’ın fotoğrafının ardından sosyal medyada bölge için “Salah Yaylası” ifadesi kullanılmaya başlandı. Hatta futbolcunun fotoğraf çektirdiği noktaya “Salah Yaylası” yazılı bir tabela da götürülerek dikildi.

Ancak bu tabela, yaylanın resmî adının değiştiği anlamına gelmiyor. Bölgenin bilinen ve harita kayıtlarında yer alan adı Kurtdere Yaylası. “Salah Yaylası” ise futbolcunun ziyaretinin ardından ortaya çıkan ve sosyal medyada kullanılan isim olarak öne çıkıyor.

Kurtdere Yaylası Google Haritalar'da kaç puan?

Salah’ın ziyaretinin ardından Kurtdere Yaylası’nın Google Haritalar’daki puanı da merak edilmeye başlandı. Güncel kayıtlarda bölge 4,6 puan ve 96 değerlendirme ile listeleniyor.