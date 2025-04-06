Samsun’da katliam gibi kaza: 2 araç çarpıştı, 5 kişi hayatını kaybetti

Samsun’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Samsun’un Çarşamba ilçesi Karaağaç Mahallesi mevkisinde saat 23.00 sıralarında katliam gibi kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Ordu yönüne giden otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek başka bir otomobil ile çarpıştı.

5 KİŞİ KAZADA CAN VERDİ

Feci kazada araçlarda bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.