Şanlıurfa cayır cayır yanıyor! Sıcaklık rekor seviyede

20 Haziran 2024 17:01 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 17:05

44 dereceye hazır olun! Gölgede bile kavurucu sıcaklık... İşte il il 20 Haziran hava durumu

44 dereceye hazır olun! Gölgede bile kavurucu sıcaklık... İşte il il 20 Haziran hava durumu

Bunaltıcı sıcaklıklarıyla ün salmış Şanlıurfa'da hava bunaltıyor. Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

SICAKLIK 52 DERECE OLDU

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi.

Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile benzeri gölgelik alanları tercih etti.

Sıcaktan bunalan bazı çocukların tarım için kullanılan sularda serinlemeye çalıştığı görüldü.