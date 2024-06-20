Şanlıurfa cayır cayır yanıyor! Sıcaklık rekor seviyede
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Haziran 2024 17:01 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 17:05
Sıcak hava Türkiye'yi etkisi altına aldı. Tüm yurtta bunaltıcı hava etkili oluyor. Şanlıurfa'da durum vahi. Kentte termometreler 52 dereceyi gördü, vatandaşlar kendilerini mesire alanlara attı.
Bunaltıcı sıcaklıklarıyla ün salmış Şanlıurfa'da hava bunaltıyor. Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
SICAKLIK 52 DERECE OLDU
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi.
Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile benzeri gölgelik alanları tercih etti.
Sıcaktan bunalan bazı çocukların tarım için kullanılan sularda serinlemeye çalıştığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı