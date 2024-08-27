Sevgilisine dehşeti yaşattı! Genç kadını evinin önünde dakikalarca dövdü!

27 Ağustos 2024 11:02 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:40

Dehşete düşüren olay Bursa'da meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle tartışan çiftin bir anda kavgaya tutuştu. Sevgili oldukları öne sürülen S.B. ile H.K.'nın araç içinde başlayan kavgası sokağa taştı. Araçtan inen adam sevgilisini evinin önünde dakikalarca darp etti.

Şiddete uğrayan kadın kendisinin korumak için sevgilisine telefon fırlattı. Bir süre acımasızca dayak yiyen kadın sevgilisinin elinden kurtulur kurtulmaz soluğu polis merkezinde aldı.

SEVGİLİSİNE ŞİDDET UĞRAYAN ADAM KISA SÜREDE YAKALANDI

Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüpheli S.B. adliyeye sevk edildi. Genç kadının yaşadığı dehşet ve dakikalar süren dayak bir sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Görgü tanıkları, "Dün gece istemediğimiz görüntülere şahit olduk. Bir çift araç içinde kavga etmeye başladı. Ardından olaylar dışarıya yansıdı. O sırada güvenlik kameraları kayıttaydı. Görmek istemediğimiz görüntülere şahit olduk. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Bundan sonraki süreç savcılıkta." ifadelerini kullandı.