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Sıcak hava etkisini artırıyor! Meteoroloji'den 18 Temmuz hava durumu raporu

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
18 Temmuz 2024 06:46 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 07:01
Sıcak hava etkisini artırıyor! Meteoroloji&#039;den 18 Temmuz hava durumu raporu

Yurt genelinde kavurucu hava sıcaklıkları etkisini artırarak sürdürüyor. Meteorolojik verilere göre İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde seyrediyor. Nemle birlikte hissedilen sıcaklık çok daha yüksek derecelere çıkıyor. Ancak yerel yağmur ve sağanak geçişlerine de dikkat etmek gerekiyor! İşte 18 Temmuz il il hava durumu

Türkiye son yılların en sıcak yazını geçirmeye devam ediyor. Uzun süredir yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bir müddet daha etkisini devam ettirecek gibi görünüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün sıcaklık değerleri birçok kentte 35 derecenin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sıcaklık Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'daki birçok kentte ise 40 derecenin üzerinde.

Buna ek olarak özellikle denize yakın kentlerde nem, hissedilen sıcaklık değerlerini çok daha yükseğe taşıyor.

Sıcak hava etkisini artırıyor! Meteoroloji'den 18 Temmuz hava durumu raporu - 1. Resim

BUGÜN (18 TEMMUZ) HAVA NASIL OLACAK?

Bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Tahminlere göre Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri'nin doğu kesimleri, Bolu, Karabük, Sivas, Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gözüküyor.  Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması beklenirken güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görülebilir.

Sıcak hava etkisini artırıyor! Meteoroloji'den 18 Temmuz hava durumu raporu - 2. Resim

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA HAVA DURUMU °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU °C, 39°C Az bulutlu ve açık

Sıcak hava etkisini artırıyor! Meteoroloji'den 18 Temmuz hava durumu raporu - 3. Resim

18 TEMMUZ İL İL HAVA DURUMU RAPORU

EDİRNE °C, 41°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 40°C Az bulutlu

Sıcak hava etkisini artırıyor! Meteoroloji'den 18 Temmuz hava durumu raporu - 4. Resim

ADANA °C, 36°C Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C Az bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu

SİVAS °C, 31°C Parçalı, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 33°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 35°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcak hava etkisini artırıyor! Meteoroloji'den 18 Temmuz hava durumu raporu - 5. Resim

TRABZON °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C Az bulutlu ve açık

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Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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