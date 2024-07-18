Sıcak hava etkisini artırıyor! Meteoroloji'den 18 Temmuz hava durumu raporu
Yurt genelinde kavurucu hava sıcaklıkları etkisini artırarak sürdürüyor. Meteorolojik verilere göre İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde seyrediyor. Nemle birlikte hissedilen sıcaklık çok daha yüksek derecelere çıkıyor. Ancak yerel yağmur ve sağanak geçişlerine de dikkat etmek gerekiyor! İşte 18 Temmuz il il hava durumu
Türkiye son yılların en sıcak yazını geçirmeye devam ediyor. Uzun süredir yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bir müddet daha etkisini devam ettirecek gibi görünüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün sıcaklık değerleri birçok kentte 35 derecenin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sıcaklık Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'daki birçok kentte ise 40 derecenin üzerinde.
Buna ek olarak özellikle denize yakın kentlerde nem, hissedilen sıcaklık değerlerini çok daha yükseğe taşıyor.
BUGÜN (18 TEMMUZ) HAVA NASIL OLACAK?
Bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Tahminlere göre Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri'nin doğu kesimleri, Bolu, Karabük, Sivas, Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gözüküyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması beklenirken güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görülebilir.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HAVA DURUMU
İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
ANKARA HAVA DURUMU °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR HAVA DURUMU °C, 39°C Az bulutlu ve açık
18 TEMMUZ İL İL HAVA DURUMU RAPORU
EDİRNE °C, 41°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 40°C Az bulutlu
ADANA °C, 36°C Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 36°C Az bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu
SİVAS °C, 31°C Parçalı, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 33°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA °C, 35°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C Az bulutlu ve açık