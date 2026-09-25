Sıradan bir yemek siparişi gizemli işletmenin oyununu bozdu! Antalya'da hayrete düşüren olay

Antalya’da bir yemek siparişi uygulamasından evine makarna söyleyen İbrahim Ay, yemeği yedikten bir süre sonra istifra etti. Başına gelen olayın ardından işletmenin adresine giden adam boş bir dükkan ile karşılaşınca çevredeki esnaflarla görüştü. Ay, esnaftan işletmenin 2022 yılında kapandığını öğrenince harekete geçti.

ÖĞRENDİKLERİYLE HAYRETE DÜŞTÜ

Yaptığı araştırmalar sonucu ürünleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınmış herhangi bir ruhsat olmadan evde hazırlandığını öğrenen Ay, bu durum karşısında hayrete düşerken Muratpaşa Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne hem dilekçe ile hem de CİMER üzerinden başvuruda bulundu.

OTEL MUTFAĞINDA HAZIRLADIĞINI İDDİA ETTİ

Ekipler konumun iş yeri olmaması nedeniyle gerekli tutanakları tutarak ayırırken, yemekleri hazırlayan kişinin ise yiyecekleri evde hazırlamadığını, bölgede bulunan bir otelin mutfağında hazırladığını söylediği öğrenildi.

‘’İNSANLARIN SAĞLIĞI HİÇE SAYILIYOR’’

"Bu kadar insan sağlığını hiçe sayan, hem motokuryelik, hem kaçak merdiven altı işletme hem de siparişi mutfakta yapıp müşteriye götüren bir kişinin yalan beyanı, başka insanları zehirlemediği anlamına gelmiyor. Yarın bir gün başkaları da bu konuda mağdur olabilir. Ben mağdur oldum. Bugüne kadar kimler alışveriş yaptıysa hem sağlığı gözetilerek bir sorgulama yapılmalı hem de kaç tane alışveriş yapılmış, bunun vergileri ödenmiş mi bunun da araştırılıp hem adli hem idare olarak bu şahsa ceza kesilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

