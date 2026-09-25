Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 12:54

Sıradan bir yemek siparişi gizemli işletmenin oyununu bozdu! Antalya'da hayrete düşüren olay

Antalya’da evine yemek siparişi veren İbrahim Ay, söylediği makarnayı yedikten sonra istifra edince zehirlenmiş olabileceğini düşünerek işletmenin adresine gitti. Konumda yazan adrese varan Ay boş dükkanla karşılaşınca işletmenin sırrını adeta bir dedektif gibi çözdü.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Sıradan bir yemek siparişi gizemli işletmenin oyununu bozdu! Antalya'da hayrete düşüren olay
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 12:54

’da bir yemek siparişi uygulamasından evine makarna söyleyen İbrahim Ay, yemeği yedikten bir süre sonra istifra etti. Başına gelen olayın ardından işletmenin adresine giden adam boş bir dükkan ile karşılaşınca çevredeki esnaflarla görüştü. Ay, esnaftan işletmenin 2022 yılında kapandığını öğrenince harekete geçti.

Sıradan bir yemek siparişi gizemli işletmenin oyununu bozdu! Antalya'da hayrete düşüren olay

ÖĞRENDİKLERİYLE HAYRETE DÜŞTÜ

Yaptığı araştırmalar sonucu ürünleri 'nden alınmış herhangi bir ruhsat olmadan evde hazırlandığını öğrenen Ay, bu durum karşısında hayrete düşerken Muratpaşa Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne hem dilekçe ile hem de CİMER üzerinden başvuruda bulundu.

OTEL MUTFAĞINDA HAZIRLADIĞINI İDDİA ETTİ

Ekipler konumun iş yeri olmaması nedeniyle gerekli tutanakları tutarak ayırırken, yemekleri hazırlayan kişinin ise yiyecekleri evde hazırlamadığını, bölgede bulunan bir otelin mutfağında hazırladığını söylediği öğrenildi.

Sıradan bir yemek siparişi gizemli işletmenin oyununu bozdu! Antalya'da hayrete düşüren olay

‘’İNSANLARIN SAĞLIĞI HİÇE SAYILIYOR’’

"Bu kadar insan sağlığını hiçe sayan, hem motokuryelik, hem kaçak merdiven altı işletme hem de siparişi mutfakta yapıp müşteriye götüren bir kişinin yalan beyanı, başka insanları zehirlemediği anlamına gelmiyor. Yarın bir gün başkaları da bu konuda mağdur olabilir. Ben mağdur oldum. Bugüne kadar kimler alışveriş yaptıysa hem sağlığı gözetilerek bir sorgulama yapılmalı hem de kaç tane alışveriş yapılmış, bunun vergileri ödenmiş mi bunun da araştırılıp hem adli hem idare olarak bu şahsa ceza kesilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Karın ağrısı sandı, duyduklarıyla neye uğradığını şaşırdı!
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Antalya
#CIMER
#İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
#Muratpaşa Belediyesi
#İbrahim Ay
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.