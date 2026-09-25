Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Sağlık
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 11:51

Karın ağrısı sandı, duyduklarıyla neye uğradığını şaşırdı!

Malatya’da karın ağrısı ve şişkinlik şikayetleriyle hastaneye başvuran Fatma Avşar, gerçekleri öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Yapılan tetkikler sonucunda Avşar’ın karın boşluğunun büyük bir kısmını dolduran bir kitle olduğu tespit edildi.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 11:51

’da yaşayan Fatma Avşar yaklaşık 1 aydır karın ağrısı ve şişkinlik şikayetleriyle baş ediyordu. Gün geçtikçe artan ağrılar nedeniyle hastanenin yolunu tutan Avşar, hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Doktorlar Avşar’ın karnında 40 santimetre büyüklüğünde bir kitle tespit etti.

Karın ağrısı sandı, duyduklarıyla neye uğradığını şaşırdı!

MUAYENE SONUCUNA DOKTORLAR BİLE İNANAMADI

Avşar’a yapılan muayenede sol yumurtalık kaynaklı olan karın boşluğunun bir kısmını büyük ölçüde dolduran bir kitle olduğu görüldü. 40 santimetre üzerinde yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki kitle, aynı zamanda akciğerlere baskı yaparak Avşar’ın nefes almasını zorlaştırıyordu. 

Karın ağrısı sandı, duyduklarıyla neye uğradığını şaşırdı!

KİTLE PATOLOJİK İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Derhal ameliyata alınan Avşar’ın vücudundan çıkarılan kitle patolojik incelmeye gönderildi. Doktorları Avşar’ın vücudundaki kitlenin nadir olarak görüldüğünü söylerken, kesin tanının patolojik inceleme sonucunda anlaşılacağını bildirdi. 

Karın ağrısı sandı, duyduklarıyla neye uğradığını şaşırdı!

‘’YUMURTALIK KİTLELERİ TAHMİN EDİLDİĞİNDEN DAHA HIZLI BÜYÜYEBİLİR’’

Karın bölgesinde oluşan ağrı ve belirgin şişkinliklerin ciddiye alınması gerektiğine dikkat çeke n Prof. Dr. Engin Yıldırım, 
Yumurtalık kitleleri tahmin edilenden çok daha hızlı büyüyebilir. Büyüdüklerinde çok hızlı şekilde bası semptomlarına neden olabilir ve hiçbir belirti vermeden yalnızca karında bir şişkinlikle ortaya çıkabilir. Hızlı büyüyen, çok büyük boyutlara ulaşan ve özellikle menopoz sonrasında ortaya çıkan kitleler, ileri değerlendirme gerektiren kitleler olarak kabul edilmelidir" ifadelerini kullandı.

 

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#malatya
#Fatma Avşar
#Prof. Dr. Engin Yıldırım
#Yumurtalık Kitlesi
#Karın Boşluğu
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.