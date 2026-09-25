Karın ağrısı sandı, duyduklarıyla neye uğradığını şaşırdı!

Malatya’da yaşayan Fatma Avşar yaklaşık 1 aydır karın ağrısı ve şişkinlik şikayetleriyle baş ediyordu. Gün geçtikçe artan ağrılar nedeniyle hastanenin yolunu tutan Avşar, hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Doktorlar Avşar’ın karnında 40 santimetre büyüklüğünde bir kitle tespit etti.

MUAYENE SONUCUNA DOKTORLAR BİLE İNANAMADI

Avşar’a yapılan muayenede sol yumurtalık kaynaklı olan karın boşluğunun bir kısmını büyük ölçüde dolduran bir kitle olduğu görüldü. 40 santimetre üzerinde yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki kitle, aynı zamanda akciğerlere baskı yaparak Avşar’ın nefes almasını zorlaştırıyordu.

KİTLE PATOLOJİK İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Derhal ameliyata alınan Avşar’ın vücudundan çıkarılan kitle patolojik incelmeye gönderildi. Doktorları Avşar’ın vücudundaki kitlenin nadir olarak görüldüğünü söylerken, kesin tanının patolojik inceleme sonucunda anlaşılacağını bildirdi.

‘’YUMURTALIK KİTLELERİ TAHMİN EDİLDİĞİNDEN DAHA HIZLI BÜYÜYEBİLİR’’

Karın bölgesinde oluşan ağrı ve belirgin şişkinliklerin ciddiye alınması gerektiğine dikkat çeke n Prof. Dr. Engin Yıldırım,

Yumurtalık kitleleri tahmin edilenden çok daha hızlı büyüyebilir. Büyüdüklerinde çok hızlı şekilde bası semptomlarına neden olabilir ve hiçbir belirti vermeden yalnızca karında bir şişkinlikle ortaya çıkabilir. Hızlı büyüyen, çok büyük boyutlara ulaşan ve özellikle menopoz sonrasında ortaya çıkan kitleler, ileri değerlendirme gerektiren kitleler olarak kabul edilmelidir" ifadelerini kullandı.