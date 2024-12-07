Son dakika | Çanakkale'de ürküten deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

07 Aralık 2024 12:43 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 13:03

Son dakika haberi: Çanakkale'nin Gülpınar ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri açıkladı.

Türkiye'de çeşitli illerde sarsıntılar sürüyor. Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Gülpınar ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 12:32 civarında gerçekleşti. Deprem yerin 10.4 km derinliğinde yaşandı. İlçeden herhangi olumsuz bir haber gelmedi.

BİGA'DA DEPREM

Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün 3.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Çanakkale Biga'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Deprem, çevre yerleşim yerlerinden de kısa süreli hissedildi.