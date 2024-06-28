SON DAKİKA I Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'ın Türkiye sözleri sonrası Suriye mesajı

28 Haziran 2024 14:16 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 14:42

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İSTANBUL'DA ÇÖKEN BİNALAR

İstanbul'da çöken binalarla ilgili neler yapılabileceğine dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Yeni bir seslenişe gerek yok. Kentsel dönüşüm dediğimiz olayın temelinde ne yatıyor? İşte bu tür kaçak yapıların birçok zemin etüdünün doğru dürüst yapılmadığı yerlerde kentsel dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlamış olalım. Kentsel dönüşümün altında yatan gerçek bu.

'YIKILAN BİNALARDA KAÇAK KAT ÇIKIYOR'

Şu anda yıkılan binalarda da sıkıntı bakıyorsunuz 3 kat kaçak yapılmış. Ve bu 3 kaçak kattan dolayı da burada bir yıkım olmuş. Bunları bundan sonra da yaşayacağımızı çok açık net söylemek isterim. Ben belediye başkanlığından gelmiş bir cumhurbaşkanıyım. Bu tür şeyleri iyi bilirim.

'ADIMLARIMIZI ATALIM VE İŞİ SAĞLAMA ALALIM'

Bundan sonraki süreçte de eğer biz kentsel dönüşümle zemin etütlerinden başlayıp bütün bu TOKİ ile verdiğimiz imtihanları nasıl başarılı şekilde verdiysek istiyoruz ki bütün ülkemizin genelinde bu tür yapıları çok çok kontrollü şekilde yaparak adımlarımızı atalım ve işi sağlama alalım" dedi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULDU?

MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinde neler konuşulduğu sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Biliyorsunuz Cumhur İttifakının önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey ile uzun süredir çalışıyoruz. Görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik ettiriyoruz.

Bundan sonra da edecek. Herhangi bir suistimale izin vermeyiz. Devlet Bey ile ülkemizin siyasi gelişiminde neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir, bunların görüşmesini yapıyoruz. Gerek MHP gerek AK Parti olarak adımlarımızı atıyoruz" diye konuştu.

SURİYE İLE İLİŞKİLER

Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin de konuşan cumhurbaşkanı şunları söyledi: "Kurulmaması için hiçbir sebep yok. İlişkileri geliştirmek için birlikte hareket ederiz. Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir derdimiz yok.

Nasıl ki Suriye ile ilişkilerimizi canlı tutmuşsak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar sayın Esed'le bu görüşmeleri yaptık.

Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur."