Son dakika | Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin cezası belli oldu

08 Ocak 2025 16:18 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 16:59

Son dakika haberi: Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin aldığı ceza belli oldu. Mahkemede polis katilinin ifadeleri ortaya çıktı. Sanık avukatı "Hırsız suçluysa ev sahibinin hiç mi suçu yok" diyerek olayda polislerin ihmalinin olduğunu iddia etti.

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti yüzü maskeli ve şapkalı olarak çıkarıldı

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti yüzü maskeli ve şapkalı olarak çıkarıldı

Ümraniye​'de polis memuru Şeyda Yılmaz​'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Türkiye'nin yasa boğulduğu olayda 26 farklı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Geçti, adli makamlarca tutuklanmıştı. Suç makinesi Yunus Emre Geçti​ için 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

POLİS KATİLİ HAKİM KARŞISINDA

Toplamda 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis talebiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Yunus Emre Geçti'nin yargılanmasına bugün devam edildi. İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yunus Emre Geçti bulunduğu Erzincan Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle bağlanırken şehit Şeyda Yılmaz'ın eşi müşteki polis memuru Semih Yılmaz, polis memuru K.H.S., sanığın annesi Pınar Geçti ve müşteki avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

"BENİM KARIMI NEREDEN TANIYORSUN SEN"

Tutuklu sanık Yunus savunmasında olayı hatırlamadığını söyleyerek "Kesinlikle böyle bir şeye yeltenecek biri değilim. Şeyda ablayı çok yakından tanırım, çok sevdiğim biridir. Kürşat abiyi de tanırım. Karakolumuzda görev yaparlar" şeklinde konuşmaya başladı. O esnada ise Şeyda Yılmaz'ın eşi müşteki polis memuru Semih Yılmaz, sanığa tepki göstererek "Nereden tanıyorsun ya sen Şeyda'yı nereden" diye bağırdı. Mahkeme başkanının tarafları uyarmasıyla sanık savunmasına devam etti.

"BENİ YAKALAMAYA ÇALIŞANLARI HASIMLARIM SANDIM"

Savunmasının devamında sanık Geçti, "Olay günü karakoldan kaçmadım, beni zorla tuttular, sigara içirmediler. Bemim hasımlarımdan dolayı 6 ay önce 4 tane mermi yedim. Doktor raporlarımda hepsi vardır. Olay günü beni zorla duvara yapıştırdılar, tekme attılar. Silah yere düştü. Ben daha öncesinde hiç silah almadım elime. Polisler beni çok iyi tanır. Ben orda kesinlikle olayı hatırlamıyorum. Ben kalçamdan ve kolumdan vuruldum, annem de vurulmuş. Beni köpek arabasıyla adliyeye getirdiler. Bunları da göz önünde bulundurun. Ben Şeyda ablayı görmedim, bana silahla sıkıldı. Hasımlarım olduğunu düşündüm. Aileme de zulüm yaşatmışlar. Bunların hepsi olurken uyuşturucu maddenin etkisindeydim. Böyle bir şey olmasını kesinlikle istemezdim. Basın mensupları aileme baskı yapıyorlar. Ailemin can güvenliği yoktur" dedi.

MAHKEME BAŞKANINDAN "MERMİ" SORUSU

Tutuklu sanık, "Karakolda beni dövdüler, ifademe zorla başka söylemler eklettiler. Karakol ifadem geçerli değildir. Ben silahı polisin belinden çekmedim. Silahla ben ateş etmedim, silahı aldığımda kendisi ateş aldı" şeklinde savunmasını sürdürdü. Mahkeme başkanı olayda iki tane tabanca kullanıldığına dair raporun dosyaya girdiğini belirterek "İstanbul Kriminal Polis Labaratuvaru Müdürlüğü'nün raporunda Şeyda Yılmaz'ı öldüren merminin senin silahından çıktığı yazılmış, ne diyorsun" şeklinde soru yöneltti.

Tutuklu sanık Geçti ise mahkeme başkanının sorusunu "Ben kasıtlı bir şey yapmadım. Onlar da beni çok iyi tanırdı. Her zararım kendimedir. Evet uyuşturucu bağımlısıyım ama olay günü de zaten kafam çok güzeldi'' dedi.

SUÇU POLİSLERE ATTI

Müşteki avukatı sanığa "Madem suçlu değildin, serbest bırakılmıştın neden olay günü hala karakolda tutuluyordun" diye sordu. Sanık Geçti ise "Ben de onu bilmiyorum zaten, sanırım polisler bana kendince bir ceza vermek istedi. Oradaki herkes beni iyi tanır, ofisimize gelip çay içerlerdi" şeklinde cevapladı.

Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz ise duruşmada "Ben şehit eşi kimliğine sahibim. Taziyeye gelenlere "Vatan sağolsun" dedim. Her zaman devletin gereğini yerine getireceğini düşündüm. Burada bugün devlet sizlersiniz. Sizin kararınızla devlet evlatlarının güvende olmasını istiyorum. Benim diğer kimliğim de polis memurluğudur. Özellikle Yunus gibi suçlulara karşı kinim her zaman devam edecektir fakat görevimin gerektiği şekilde davranacağım" dedi.

''TEHDİT ALIYORUM''

O esnada ise tutuklu sanık Geçti, mahkeme başkanına "Sizin huzurunuzda tehdit alıyorum" dedi. Mahkeme başkanının müdahalediyle sanığın susturulmasından sonra olayda yaralanan müşteki polis memuru K.H.S.'ye söz verildi. "Sanığı tanıma gibi bir durum söz konusu değildir. Biz olay günü araçtan indikten sonra kendisine ihtarda ve uyarıda bulundum. Kendisi kaçmaya devam etti. Sanığın her söylediği yalandır" şeklinde konuştu.

DURUŞMA SAVCISI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada mütalaasını açılayan Cumhuriyet savcısı, sanığın bir polis memuruna karşı "kasten öldürme", bir polis memuruna ve annesine karşı "kasten öldürmeye teşebbüs", "6136 sayılı yasaya muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

SANIKTAN PES DEDİRTEN "TEXAS" SAVUNMASI

Mütalaaya karşı savunması alınan sanık Geçti ise "İstanbul'u Texas'a çevirmişler. Ben sizden empati yapmanızı istiyorum. Polislerin kıyafeti de lacivert olduğundan polis olduklarını anlamadım. Şeyda Yılmaz'ın ailesinden özür dilerim. Ben bunu yapacak biri değildim" dedi. Sanık avukatı ise "Hırsız suçluysa ev sahibinin hiç mi suçu yok" diyerek olayda polislerin ihmalinin söz konusu olduğunu belirtti.

MAHKEMEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 26 YIL 9 AYA KADAR HAPİS CEZASI

Duruşma sonu mahkeme tutuklu sanık Yunus Emre Geçti'nin polis memuru Şeyda Yılmaz'a karşı "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memuruna karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" 20 yıla kadar hapisle, annesi Pınar Geçti'ye karşı "Olası kastla Kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapisle, "polis memuruna karşı mukavemet" suçundan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme sanığın "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan beraatine ancak "Gece vakti cebir kullanmak suretiyla yağma" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.