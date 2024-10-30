Son dakika | Şırnak'ta askeri araç devrildi: 10 asker yaralandı

30 Ekim 2024 22:03 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 22:04

Son dakika haberi: Şırnak-Cizre eski karayolunda askeri araç devrildi. Edinilen bilgilere göre kazada 10 asker yaralandı. Yaralı askerler hemen tedavi altına alındı.

Malatya'da askeri araç kaza yaptı: Çok sayıda asker yaralı

Malatya'da askeri araç kaza yaptı: Çok sayıda asker yaralı

Şırnak-Cizre eski Karayolu Kasrik Koçbey köyü civarı yakınlarında bir askeri araç, yoldan çıkarak devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada 10 asker yaralandı.

BAZI ASKERLER TABURCU EDİLDİ

Yaralı askerler, ambulanslarla Şırnak ve Cizre Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin, hayati tehlikelerinin bulunmadığı, bazı askerlerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.