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Sultangazi'de dehşete düşüren olay! Babası ve ağabeyine kurşun yağdırdı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Temmuz 2024 09:09 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 09:15
Sultangazi&#039;de dehşete düşüren olay! Babası ve ağabeyine kurşun yağdırdı

Sultangazi'de Ahmet S. isimli bir şahıs sokak ortasında babası ve ağabeyine kurşun yağdırdı. Dehşete düşüren olay sonrası baba ve oğlu yaralandı. İşte detaylar...

İstanbul Sultangazi'de hareketli anlar yaşandı.

Akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda aralarında alacak verecek meselesi bulunan Ahmet S., o esnada kaldırımda yürüyen babası Abdulkadir S. ile ağabeyi Davut T.'nin üzerine kurşun yağdırdı.

BABA VE AĞABEY YARALI KURTULDU

Olayda baba ve oğlu çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırgan kardeş Ahmet S. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı baba ve oğluna ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Olay yerindeki ilk müdahaleleri ardından hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaçan saldırgan kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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