Sultangazi'de dehşete düşüren olay! Babası ve ağabeyine kurşun yağdırdı

19 Temmuz 2024 09:09 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 09:15

Meteoroloji'den 19 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul için yüksek nem, 8 il için sarı kod uyarısı!

Meteoroloji'den 19 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul için yüksek nem, 8 il için sarı kod uyarısı!

İstanbul Sultangazi'de hareketli anlar yaşandı.

Akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda aralarında alacak verecek meselesi bulunan Ahmet S., o esnada kaldırımda yürüyen babası Abdulkadir S. ile ağabeyi Davut T.'nin üzerine kurşun yağdırdı.

BABA VE AĞABEY YARALI KURTULDU

Olayda baba ve oğlu çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırgan kardeş Ahmet S. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı baba ve oğluna ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Olay yerindeki ilk müdahaleleri ardından hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaçan saldırgan kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.