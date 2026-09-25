Tekirdağ'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Tekirdağ'da bir ait eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı.

TC-AJI tescilli eğitim uçağı, Hezarfen kalkış ve varışlı uçuşu sırasında Tekirdağ civarında zorunlu iniş yaptı. Edinilen ilk bilgilere göre, uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu ve uçakta herhangi bir kırım meydana gelmediği tespit edildi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pilotlarımıza ve AYJET ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.