Trafikte sıkı denetim! Kural ihlali yapanlar yandı

21 Temmuz 2024 08:14 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 08:19

Trafikte sıkı denetimler devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11-18 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 aracın denetlendiğini açıkladı. Yapılan denetimlerde 400 bin 980 araca-sürücüye işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, denetimlerde ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 214 sürücüye işlem yapıldı.

EN ÇOK CEZA HIZ İLHALİNE

Diğer cezalar ise şöyle:

Ayrıca hız ihlalinde bulunan 115 bin 866,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 954,

Emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 343,

Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 60

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 178 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 400 bin 980 araca-sürücüye işlem yapıldı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN HAYATİ UYARI

Bakan Yerlikaya açıklamasının son bölümünde "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verdi.