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Türk Kara Kuvvetlerine ait uçak organ nakli bekleyen hasta için havalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Temmuz 2024 15:05 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 15:11
Türk Kara Kuvvetlerine ait uçak organ nakli bekleyen hasta için havalandı

MSB, Türk Kara Kuvvetlerine ait uçakla İstanbul'dan alınan akciğer greftinin, acil organ nakli bekleyen hastaya nakledilmek üzere İzmir'e ulaştırıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetlerine ait uçakla İstanbul'dan alınan akciğer greftinin, acil organ nakli bekleyen hastaya nakledilmek üzere İzmir'e ulaştırıldığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul’dan İzmir'e akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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