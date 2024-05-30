Ümraniye'de böcek ilacı paniği: 28 kişi hastanelik oldu
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 May 2024 10:31 - Güncelleme : 30 May 2024 11:51
Ümraniye'de bir inşaat şantiyesinde işçi konteynerlerinde böcek ilaçlaması yapıldı. İlaçlama sonrası 28 kişi zehirlendi.
İstanbul Ümraniye'de bir şantiye alanında bulunan işçi konteynerlerinde böcek ilaçlaması yapıldı.
28 İŞÇİ HASTANELİK OLDU
İlaçlamadan etkilenen 27'si işçi, 1'i polis toplam 28 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye, polis, AFAD, zabıta, ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı