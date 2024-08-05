Uşak'ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

05 Ağustos 2024 04:23 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 04:37

Rize'de feci kaza! Cip uçuruma devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rize'de feci kaza! Cip uçuruma devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Uşak'ın Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda feci bir kaza meydana geldi. E.K. (29) yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde park halinde olan tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobilde yolcu konumunda bulunan Gökhan Y. (40) hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü ise yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Yeter’in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.