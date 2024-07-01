Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

01 Temmuz 2024 07:34 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 07:36

Bıçak zoruyla ticari taksi ve lüks otomobil gasp etti, kovalamaca sonucu yakalandı

Bıçak zoruyla ticari taksi ve lüks otomobil gasp etti, kovalamaca sonucu yakalandı

Antalya'da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 ölü

Antalya'da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 ölü

Hatay-İzmir seferini yapan O.Ö. idaresindeki yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda seyrederken Göğem Kavşağı yakınlarında kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Otobüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 11 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan diğer yolcular başka bir otobüsle seferlerine devam etmeleri için Uşak Otogarı'na yönlendirildi.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.