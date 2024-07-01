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Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Temmuz 2024 07:34 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 07:36
Uşak&#039;ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay-İzmir seferini yapan O.Ö.  idaresindeki yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda seyrederken Göğem Kavşağı yakınlarında kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Otobüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 11 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan diğer yolcular başka bir otobüsle seferlerine devam etmeleri için Uşak Otogarı'na yönlendirildi.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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