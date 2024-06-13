Vali Gül açıkladı! Kurban Bayramı'nda kurallara uymayan yandı

13 Haziran 2024 10:09 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 10:16

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki denetimin ardından İstanbul'da alınan bayram tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bayramda 284 bin 328 polis sahada olacağını belirten Gül, "Gidişte okulların tatil dönemine denk gelmesi ve 9 günlük tatil olması trafik yoğunluğunu yüzde 50 artırdı. Biz her yerde tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Emniyetimizin 56 bin personeli var, tamamı bayramda görevli. Tedbirler, denetimler, kontroller alındı.

KURALA UYMAYAN KESİME 11 BİN 540 TL CEZA

İstanbul'da ormanlara giriş sonbahara kadar yasak. Ormanlarda ateş yakılması yasaklandı. Kurala uymayan kesime 11 bin 540 TL ceza kesilecek. İşletmelere 464 bin 585 bin TL ceza kesilecek." ifadelerini kullandı.