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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:10

Yapay zekayla 'Nüfuz Ticareti' pozu: Şüpheli Mehmet Çakmak gözaltına alındı

WhatsApp durumunda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanına, yapay zekâ teknolojisi kullanılarak kendisini ekleyerek kamu görevlileriyle bağlantısı olduğu izlenimi veren şüpheli gözaltına alındı.

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Editor
 Özge Sönmez
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Yapay zekayla 'Nüfuz Ticareti' pozu: Şüpheli Mehmet Çakmak gözaltına alındı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:10

koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yapay zekayla oluşturulmuş fotoğraflarla Cumhurbaşkanı Sayın ve Adalet Bakanı Sayın ile bağlantısı olduğu izlenimi veren şüpheli Mehmet Çakmak gözaltına alındı.

Yapay zekayla 'Nüfuz Ticareti' pozu: Şüpheli Mehmet Çakmak gözaltına alındı

ÜST DÜZEY TEMAS İZLENİMİ VERMEYE ÇALIŞTI

Yapılan incelemelerde, şüphelinin söz konusu paylaşımlarla kamu görevlileri nezdinde hatırı sayıldığı ve ilişkilerinin bulunduğu yönünde bir algı oluşturmayı amaçladığı tespit edildi. "Nüfuz Ticareti" ile "Halk Arasında Endişe, Korku veya Panik Yaratmak Amacıyla Gerçeğe Aykırı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamaları doğrultusunda harekete geçildi. 

Yapay zekayla 'Nüfuz Ticareti' pozu: Şüpheli Mehmet Çakmak gözaltına alındı

ŞÜPHELİ ANKARA'DA YAKALANDI

4 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli Mehmet Çakmak, Keçiören ilçesindeki adresinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, mevcutlu olarak adli mercilere sevk edildi.

Yapay zekayla 'Nüfuz Ticareti' pozu: Şüpheli Mehmet Çakmak gözaltına alındı
Yapay zekayla 'Nüfuz Ticareti' pozu: Şüpheli Mehmet Çakmak gözaltına alındı
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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#Akın Gürlek
#ankara cumhuriyet başsavcılığı
#Nüfuz Ticareti
#Mehmet Çakmak
#Gündem
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