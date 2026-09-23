Yapay zekayla 'Nüfuz Ticareti' pozu: Şüpheli Mehmet Çakmak gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yapay zekayla oluşturulmuş fotoğraflarla Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile bağlantısı olduğu izlenimi veren şüpheli Mehmet Çakmak gözaltına alındı.

ÜST DÜZEY TEMAS İZLENİMİ VERMEYE ÇALIŞTI

Yapılan incelemelerde, şüphelinin söz konusu paylaşımlarla kamu görevlileri nezdinde hatırı sayıldığı ve ilişkilerinin bulunduğu yönünde bir algı oluşturmayı amaçladığı tespit edildi. "Nüfuz Ticareti" ile "Halk Arasında Endişe, Korku veya Panik Yaratmak Amacıyla Gerçeğe Aykırı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamaları doğrultusunda harekete geçildi.

ŞÜPHELİ ANKARA'DA YAKALANDI

4 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli Mehmet Çakmak, Keçiören ilçesindeki adresinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, mevcutlu olarak adli mercilere sevk edildi.