Bu sene yaz dizileri rafa mı kalktı?

GİRİŞ: 2025-03-18 17:57 17:57 2025-03-18 | GÜNCELLEME: 2025-03-18 17:57 17:57 2025-03-18

Geçtiğimiz yıl yaz dizisi yapılmadı. Yüksek ücretler nedeniyle yaz boyu tekrar ve yarışma programı televizyonlarda izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler bu yıl yaz dizilerinin çekilip çekilmeyeceğini araştırmaya başladı.

Faruk Turgut ise geçtiğimiz yaz dizilerinin çekilmemesindeki belirleyici nedenin Türkiye'nin de yarıştığı Avrupa Futbol Şampiyonası olduğuna dikkat çekti. Geçen yılki dizilerin 13 bölümü bulamadan ekrana veda ettiğini söyleyen Turgut, “Artık star oyuncular dijitalden yana tercihlerini kullanıyorlar. Böylelikle eylül dizilerinde de genç oyuncular oynamaya başladı. Seneye kaldığı yerden devam eder” dedi.

"Kızıl Goncalar" dizisinin senaristi Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı "Çiçekler Açar" isimli dizi, artan maliyetler nedeniyle başlamadan bitmek zorunda kaldı. Bu gelişim yaz için püf noktaları da verdi. Bu yıl da yaz dizilerini zorlu bir süreç bekliyor. Geçtiğimiz yıl çekilemeyen yaz dizileri bu yıl da çekilmeyecek gibi duruyor. Artan maliyetler, Post Prodüksiyon, sigorta ve yasal giderler yaz dizilerine etki etti.

Yakında başlayacak ve yaz sezonunda da devam etmesi planlanan bir dizi var. Bu dizi ise “Çift Kişilik Oda” olacak. Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği dizi 15 gün içinde sete çıkacak, yaz sezonunda da devam edecek.