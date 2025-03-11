Göz ardı edilen bu içeriğe aman dikkat! Zararları saymakla bitmez

GİRİŞ: 2025-03-11 15:08 15:08 2025-03-11 | GÜNCELLEME: 2025-03-11 15:08 15:08 2025-03-11

Kozmetik ürün satın alırken bazen ismi geri planda kalan ancak sağlığı doğrudan etkileyen maddelerden biri de Ftalatlar ya da ftalat esterleridir.

Makyaj malzemeleri, ciltle doğrudan temas ettiği için, kullanılan içerikler bazı sağlık riskleri taşıyabilir. Ftalatlar genellikle parfümlerde kalıcılığı artırmak için kullanılır. Makyaj malzemesinde de kullanılan ftalatların sağlığa zararlı etkileri, özellikle uzun süreli maruz kalma durumunda ciddi sorunlara yol açabilir.

Ftalatlar, bazı insanlarda cilt tahrişlerine, kızarıklığa ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kanser riskini artırır, ftalatlara maruz kalmanın, çocuklarda beyin gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermektedir. Peki neden hala kozmetik ürünlerinde ftalatları görüyoruz?

Ftalatların sağlık üzerindeki potansiyel zararlı etkileri konusunda artan farkındalık ve araştırmaların ışığında, bazı ftalat türlerinin kullanımı birçok ülkede kısıtlanmış veya sınırlanmıştır.

Düşük maliyetleri olması da ürünlerde kullanılmasını yaygınlaştırdı. Ancak başta ABD’de olmak üzere bazı yerlerde özellikle çocuk ürünlerinden ftalatların kullanımı azaltıldı.

Yapılan araştırmaların daha kanıtlanabilir nitelikte olmasıyla maddenin kullanımı yasaklanabilir. Ftalatlara alternatif maddeler geliştirmek bazen zor ve pahalı olabilir. Kozmetik endüstrisi de bu sebeple ftalatlar gibi maddelere başvurur.

Kozmetik satın alırken, bazı markaların üzerinde ftalatsız ibaresini görebilirsiniz. Ya da bazen doğrudan içerik listesinde ftalat yazmaz ancak;

Dibütil ftalat (DBP)

Bütil benzil ftalat (BBP)

Di-2-etilheksil ftalat (DEHP)

Diisononil ftalat (DINP)

Diizodekils ftalat (DIDP)

Di-n-bütil ftalat (DnBP)

gibi isimler de ftalatın türevleri arasında yer alır.