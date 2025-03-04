Haber oluşurken, etik kurallar hangi sınırlarda belirlenir?

GİRİŞ: 2025-03-04 14:31 14:31 2025-03-04 | GÜNCELLEME: 2025-03-04 14:31 14:31 2025-03-04

Birçok konuda haber yaparken dikkat edilmesi gereken konular mevcut. Peki, bu özel hayatın gizliliği sınırı nasıl belirlenir? Hem toplumsal sorumluluk hem de bireysel haklar göz önünde bulundurulmalıdır. Etik kurallarla sınırlı özel hayatın gizliliğinin sınırları arasında



Bireysel mahremiyette en önemli noktalardan biri, kişilerin güvenliğinin tehlikeye atılmamalıdır. Birinin T.C. kimlik numarası, telefon numarası veya ev adresleri paylaşılmamalıdır. Gazetecilikte haber yapılırken kişilerin evlerinin içi görüntülenmemelidir. Bu durum hem etik hem de hukuki açıdan problem oluşturabilir.

Ünlüler veya kamu görevlileri, bazı durumlarda özel hayatlarının daha fazla ifşasına açık olabilirler. Ancak amacına uygun, etik ve hukuki açıdan problem oluşturmayacak bilgiler verilmelidir. Her haber değeri olan yayınlanamaz. Örneğin kişisel hassa noktalar dikkate alınmalıdır. Bir kişinin duygusal, psikolojik ya da ailevi sorunlarını haberleştirmek, kişiye zarar vermemek adına dikkatle ele alınmalıdır. Kişinin itibarını zedeleyecek haberlere yer verilmemeli. Doğruluğu ispatlanmamış bilgiler yanlış biçimde aktarıldığında da etik kuralların sınırı aşılmış olur.

Haberlerde 1 yaş altı çocukların yüzü yayınlanmaz veya isimleri açık açık verilmez. Bu grupların onayı olmadan yapılan yayınlar, onların psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilir. Bireylerin, haberleştirilmesi planlanan konulara dair bilinçli ve özgür iradeleriyle onay vermeleri sağlanmalıdır. Habercilikte etik kurallar ve kamusal çıkarlar göz önüne alınarak hareket edilmelidir.