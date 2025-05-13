Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Linkedin Instagram
Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Son Yazılar
Tüm yazılar
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Haber

Oyuncular ilk olarak fenomenliğe daha sonra ise taşınmaya yöneliyor

GİRİŞ:
2025-05-13
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
2025-05-14
saat ikonu 18:08

Oyuncular belli bir süre dizi ve filmlerde rol aldıktan sonra fenomen olarak sevenlerinin karşısına çıkıyor. Oyuncular ilk önce fenomen oldu daha sonra ise İstanbul’u da terk etmeye başladı. İlk olarak Fulya Zenginer oyunculuk yerini noktalayıp fenomen olmuş ve aldığı son kararı da takipçileriyle paylaşmıştı. İstanbul’dan taşınan Fulya Zenginer’i takip eden diğer bir isim de Nurgül Yeşilçay oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nurgül Yeşilçay da İstanbul’dan taşınma kararı aldı.

Fulya Zenginer, son olarak 2017 yılında Seni Kimler Aldı dizisinde rol aldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından fenomen oldu. Bir oğlu olan Fulya Zenginer, bir daha oyunculuk yapmayı düşünmediğini ve hayatına böyle devam edeceğini belirtti. Fulya Zenginer gibi Nurgül Yeşilçay da oyunculuk kariyerine ara vererek fenomen olarak hayatına devam ediyor.
Ortaköy'de görüntülenen Yeşilçay "Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul ile çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi. Evi yaptırıyoruz. Şehir dışı olacak, her yere yakın bir yer" demişti.

Ünlü isimler bir bir İstanbul’u neden terk ediyor? Şehirde yaşamak, bazen sadece hayatta kalmak anlamına gelir. Birçok insan, İş olanaklarının İstanbul’da olmasıyla yaşamak için İstanbul’u tercih ediyor. Sosyal medyaya yönelen ünlü isimler ise hem istedikleri şehre taşınıyor hem de işlerini yapabiliyor. Şehir hayatının dinamizmi, başlangıçta cazip gelir. Gece gündüz çalışmak, eğlenmek, üretmek, sosyalleşmek… Her şey bir arada. Fakat bu hızın içinde kaybolmak, neredeyse kaçınılmaz.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.