Oyuncular ilk olarak fenomenliğe daha sonra ise taşınmaya yöneliyor

GİRİŞ: 2025-05-13 16:32 16:32 2025-05-13 | GÜNCELLEME: 2025-05-14 18:08 18:08 2025-05-14

Oyuncular belli bir süre dizi ve filmlerde rol aldıktan sonra fenomen olarak sevenlerinin karşısına çıkıyor. Oyuncular ilk önce fenomen oldu daha sonra ise İstanbul’u da terk etmeye başladı. İlk olarak Fulya Zenginer oyunculuk yerini noktalayıp fenomen olmuş ve aldığı son kararı da takipçileriyle paylaşmıştı. İstanbul’dan taşınan Fulya Zenginer’i takip eden diğer bir isim de Nurgül Yeşilçay oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nurgül Yeşilçay da İstanbul’dan taşınma kararı aldı.

Fulya Zenginer, son olarak 2017 yılında Seni Kimler Aldı dizisinde rol aldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından fenomen oldu. Bir oğlu olan Fulya Zenginer, bir daha oyunculuk yapmayı düşünmediğini ve hayatına böyle devam edeceğini belirtti. Fulya Zenginer gibi Nurgül Yeşilçay da oyunculuk kariyerine ara vererek fenomen olarak hayatına devam ediyor.

Ortaköy'de görüntülenen Yeşilçay "Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul ile çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi. Evi yaptırıyoruz. Şehir dışı olacak, her yere yakın bir yer" demişti.

Ünlü isimler bir bir İstanbul’u neden terk ediyor? Şehirde yaşamak, bazen sadece hayatta kalmak anlamına gelir. Birçok insan, İş olanaklarının İstanbul’da olmasıyla yaşamak için İstanbul’u tercih ediyor. Sosyal medyaya yönelen ünlü isimler ise hem istedikleri şehre taşınıyor hem de işlerini yapabiliyor. Şehir hayatının dinamizmi, başlangıçta cazip gelir. Gece gündüz çalışmak, eğlenmek, üretmek, sosyalleşmek… Her şey bir arada. Fakat bu hızın içinde kaybolmak, neredeyse kaçınılmaz.