Apple, Brad Pitt'in başrol olduğu Formula 1 filminin ismini açıkladı

06 Temmuz 2024 13:55 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 13:55

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın üzerinde çalıştığı Formula 1 temalı bir sinema filmi merakla bekleniyor. Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt'in başrolde olacağı film pek çok gizemle dolu.

Apple, Formula 1 filminin 25 Haziran 2025'te vizyona gireceğini açıklamıştı. Ayrıca Apple, Formula 1 filminin ismini resmen açıkladı.

APPLE, FİLME "F1" ADINI VERDİ

Apple, yaklaşmakta olan filmi için bir afiş paylaştı. Bu afiş, filmin ismini de gözler önüne serdi. Apple'ın paylaşımına göre Formula 1 temalı filmin ismi, basitçe "F1" olacak.

Apple'ın Formula 1 filminden beklentiler oldukça yüksek. Küresel çapta vizyona girecek film için 250 milyon dolar gibi para harcanmış durumda.

Sektör kaynakları, önümüzdeki yıl gişe rekorları kıracak yapımlardan bir tanesinin de F1 olduğunu öne sürüyor.