Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında bayramın, Türkçenin zenginleşmesine vesile olmasını dileyen Erdoğan, Türkçenin gelişmesi ve yaşatılması için emek verenleri rahmet ve şükranla andı.

"TÜRKÇEMİZİN GELİŞMESİNE EMEK VERENLERİ RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Dil Bayramı’nın Türkçemizin daha da zenginleşmesine ve dünyada daha güçlü bir şekilde varlık göstermesine vesile olmasını diliyor, Türkçemizin gelişmesine ve yaşatılmasına emek veren bütün dil ve kültür büyüklerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyorum. 26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun."

https://x.com/RTErdogan/status/2103911228292706567